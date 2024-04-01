Экономика России укрепляется, несмотря на санкции, об этом сообщило британское издание The Daily Mail. Рост ВВП РФ в 2023 году достиг 3,6% и опередил все страны G7, передает телеканал «Известия». Заморозка активов укрепила связи Москвы со многими международными партнерами. Россия создала прочные альянсы с представителями БРИКС, а также со странами Африки и Латинской Америки. В ответ на внешнее давление Москва разработала альтернативные торговые маршруты и платежные системы, приводит информагентство данные европейских экономистов. В Королевском колледже Лондона назвали мифом «изоляцию» России. Эксперт подчеркнула, что любые ограничения против Москвы являются лишь выстрелом Евросоюза себе в ногу. Отказ от российских нефти и газа негативно сказывается на экономике европейских стран, рассказал британскому изданию профессор международных отношений Гамильтонского колледжа Алан Кафруни. Ущерб западных стран только растет из-за введенных против России экономических ограничений, добавил американский специалист.

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