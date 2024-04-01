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В Казахстане спецслужбы задержали подозреваемого в подготовке теракта

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Фото: Комитет национальной безопасности Казахстана
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Комитет национальной безопасности Казахстана задержал радикала, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом 1 апреля говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там рассказали, что в ходе обыска по месту его проживания у него были изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и «иные вещественные доказательства».

«Он является приверженцем радикальной религиозной идеологии, ранее был судим за убийство», — уточнили в комитете.

В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело по статье об акте терроризма (ч. 1 ст. 255 УК).

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26 марта Совет Парламентской Ассамблеи (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входит Казахстан, выразил готовность активно бороться с распространением террористической и экстремистской идеологии, а также противодействовать вербовке в ряды террористических организаций. Совет ПА ОДКБ также выступил за дальнейшее объединение государств в борьбе с терроризмом.

До этого, 25 марта, служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана сообщила, что арестовала мужчину, планировавшего устроить теракты на территории страны. Было установлено, что арестованный давал указания с целью организации покушения на главу Лянкяранской городской исполнительной власти, а также поручил связным осуществить заговор против иностранного гражданина, работающего учителем английского языка в Азербайджане.

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