Путин поручил обеспечить вход РФ в четверку лидеров по покупательной способности

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году вхождение России в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Об этом говорится 1 апреля в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации принять меры, обеспечивающие <…> вхождение к 2030 году Российской Федерации в четверку крупнейших экономик мира по объему валового внутреннего продукта, рассчитанному по паритету покупательной способности», — говорится в документе.

Перечень поручений утвержден по реализации послания президента Федеральному Собранию, прошедшего 29 февраля 2024 года.

Доклад о ходе исполнения должен быть представлен главе государства до 31 марта 2025 года, ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее, 14 марта, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов отметил, что экономика России до 2030 года должна стать четвертой в мире при устойчивом темпе роста не менее 2% в год с постепенным ускорением до 3%.

29 февраля Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что Россия в ближайшей перспективе войдет в четверку крупнейших экономик мира. Он указал на то, что такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей и в целом граждан страны, а именно в рост доли зарплат в ВВП.

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что послание главы государства содержит план действий, который позволит поддержать позитивную динамику ВВП России и обеспечить рост экономики на уровне 3% к 2030 году.