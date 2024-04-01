В Сочи стали чаще регистрировать яхты под флагом РФ

В Сочи владельцы судов чаще стали регистрировать яхты под флагом РФ. Как рассказал генеральный директор порта Юрий Владимиров: «Рост наблюдается в последние 1,5 года».

Сейчас в марине Сочи пришвартовано около 5% иностранных судов, сообщает телеканал «Известия». Часть владельцев также в ближайшее время перерегистрирует свои яхты. Перевод судна под флаг РФ облегчает решение правовых вопросов. Также снижается стоимость обслуживания в порту города.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.