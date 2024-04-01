Рогов сообщил об уничтожении обеспечившего снабжение ВСУ моста в Гуляйполе

Российские войска уничтожили автомобильный мост в находящемся под контролем киевских властей городе Гуляйполе Запорожской области, по которому осуществлялось снабжение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 1 апреля сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что важное для боевиков стратегическое сооружение было уничтожено ударом, нанесенным авиацией 11-й армии Военно-воздушных сил (ВВС), противовоздушной (ПВО) обороны и операторов беспилотников группировки войск РФ «Восток».

«Мосты выводятся из строя для затруднения поставок боеприпасов и проведения ротаций бандеровцев. Через этот мост шло основное снабжение нацистов на данном направлении запорожского фронта», — рассказал Рогов в Telegram-канале.

Ранее, 29 марта, Рогов рассказал, что военные ВСУ возводят вторую линию обороны на ореховском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Он отметил, что у противника состояние, близкое к панике, поэтому оборонительная линия строится ускоренными темпами.

До этого, 13 марта, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что штурмовая группа группировки войск «Днепр» совершила дерзкий рейд на правый берег Днепра, находящийся под контролем ВСУ. Морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста. В результате были уничтожены несколько позиций противника, пункт управления беспилотниками, а также станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пункты наблюдения и связи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».