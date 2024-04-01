Розовое платье и надгробие из склепа Мэрилин Монро продали на аукционе

Во время проведения аукциона Playboy, Hugh Hefner X Marilyn Monroe, который завершился 30 марта, были выставлены коллекционные предметы, связанные с американской актрисой, моделью Мэрилин Монро и основателем журнала Playboy Хью Хефнером. Как отмечает The Hollywood Reporter, в числе проданных предметов оказались розовое платье Pucci, в котором Монро ходила по светским мероприятиям, и ее надгробный памятник.

Наряд актрисы из шелкового джерси с длинными рукавами обошелся победителю торгов в $325 тыс., что стало рекордом для этого вида одежды от Pucci. На мероприятии среди других лотов были черное вечернее платье с целлофановым эффектом, в котором Монро снималась в фильме «Зуд седьмого года» (1955), и коктейльное платье с пресс-конференции актеров The Misfits: они ушли с молотка за $127 тыс. и $65 тыс., соответственно.

Среди вещей Монро были также проданы помада Элизабет Арден в золотистом футляре, сделанная по заказу актрисы, за $65 тыс., комплект купальных костюмов, который был сшит для мюзикла «Нет бизнеса лучше шоу-бизнес» (1954), за $29,25 тыс. и другие предметы.

На аукционе было представлено более 600 лотов. Среди вещей Хефнера были бордовый смокинг, тапочки, пижама, ансамбль его табачных трубок, круглая кровать, добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 6 марта, сообщалось, что рубашка, в которую актер Колин Фёрт был одет во время съемок телесериала «Гордость и предубеждение» (1995), была продана за 25 тыс. фунтов стерлингов (около $31,8 тыс.) на благотворительном аукционе в Лондоне. Ожидалось, что наряд, включающий белую рубашку, бархатную жилетку, бриджи и ботинки, будет стоить от 7 тыс. до 10 тыс. фунтов стерлингов (от $8,9 тыс. до $12,7 тыс.), но его цена выросла более чем в два раза.