Эрдоган признал поражение правящей партии на муниципальных выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал поражение возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития (ПСР) во время муниципальных выборов в республике 31 марта

«Спустя девять месяцев после нашей победы на [всеобщих и президентских] выборах в мае 2023 года, к сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели», — сказал он в своем обращении к гражданам, его слова передает телеканал TRT Haber.

По словам турецкого лидера, голосование прошло в спокойной обстановке, а народ через урны передал властям свои предупреждения. Эрдоган подчеркнул, что он и его партия не будут игнорировать результаты и как-то действовать против воли граждан, пообещав в ближайшие пять лет исправить «допущенные ошибки» и проанализировать послания людей.

«Мы еще раз даем обещание нашему народу и всей Турции: мы будем работать не покладая рук, не отдыхая, чтобы повысить благосостояние, укрепить мир, безопасность и надежды каждого из 85 млн наших граждан», — указал президент Турции.

31 марта оппозиционный мэр Анкары Мансур Яваш заявил о своей победе на муниципальных выборах в Турции.

В Турции 31 марта прошли муниципальные выборы, на которых граждане республики выбирали мэров городов, глав муниципалитетов и других органов местной власти. По данным ЦИК, участие в голосовании приняли 61,4 млн избирателей.

Оппозиционная Республиканская народная партия Турции впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития после подсчета почти 90% голосов. Под контролем оппозиции помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи оказались и новые города, среди которых промышленные центры Бурса и Текирдаг.