Школьницы напали на курсанта в форме и распылили ему в глаза газовый баллон

Школьницы напали на курсанта в городе Бор Нижегородской области. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба главного управления МВД России по региону.

«Ввиду поступающих запросов об инциденте, произошедшем между подростками в городе Бор, сообщаем вам, что сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

В Сети ранее стали распространяться кадры, снятые школьницами самостоятельно. В частности, Telegram-канал Mash опубликовал видео, где видно, как девушки нападают на юношу-курсанта. Очевидцы также сообщали, что нападавшие девушки были пьяны и начали оскорблять курсанта. После этого одна из девушек напала на юношу, начала бить его руками по голове, а затем брызнула перцовым баллончиком ему в лицо.

Ранее, 28 марта, сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала троих подростков, избивавших и грабивших прохожих. Первой жертвой подростков стал 28-летний житель, после избиения у него забрали 6 тыс. рублей. После этого бандой было совершено еще одно нападение, уже на 33-летнего мужчину, который стоял с двумя девушками. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.