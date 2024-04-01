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Стало известно о разработке Samsung эксклюзивной модели Galaxy Z Fold

SamMobile: в 2024 году Samsung представит Galaxy Z Fold 6 Ultra
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Фото: Global Look Press/Nasir Kachroo
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Новая модель Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, которая находится в разработке, станет эксклюзивной версией обычной Fold 6. Об этом 31 марта сообщило издание SamMobile.

В базе данных сертификационного центра Южной Кореи был обнаружен новый товар Samsung с кодом SM-F958. Цифра 8 в конце означает, что в названии устройства будет присутствовать слово Ultra. Согласно информации издания, данная версия складного телефона разрабатывается эксклюзивно для Южной Кореи, так как похожих записей в европейских и американских базах обнаружено пока не было.

«Это может означать, что Samsung выпустит Galaxy Z Fold 6 Ultra только в нескольких странах. Либо новинка находится на ранней стадии разработки и может быть выпущена через несколько месяцев после запуска оригинального Galaxy Z Fold 6», — говорится в публикации.

Отличия модели Ultra от обычного Z Fold пока неизвестны, отмечает издание Газета.Ru. Возможно, эта версия будет оснащена улучшенными камерами и процессором новейшего вида Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy.

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Ранее, 27 марта, председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов рассказал «Известиям» о причинах запрета использования карт платежной системы «Мир» в Samsung Pay. Он отметил, что это связано с попаданием НСПК в санкционный список, однако особых сложностей у пользователей это не вызовет.

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