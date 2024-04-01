Приговор по делу Олега Кана о заказном убийстве огласят 26 апреля

Приговор бизнесмену Олегу Кану по делу о заказном убийстве огласят 26 апреля. Об этом 1 апреля сообщил председательствующий по делу судья Приморского краевого суда Павел Ветохин.

«Оглашение приговора состоится 26 апреля в 10:00 [03:00 мск]» — заявил он на очередном заседании в краевом суде.

Ранее, 21 марта, представитель Генпрокуратуры заявил, что заявления о смерти бизнесмена Олега Кана, которого объявляли в розыск по делу об убийстве, вероятно, являются инсценировкой. Одним из доказательств инсценировки служит факт, что загсы Санкт-Петербурга и Сахалинской области не регистрировали обращение родственников о смерти Кана, хотя законодательство предписывает такую процедуру.

19 марта представитель ответчиков по судебному иску Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока попросил суд закрыть дело в связи со смертью Кана. Тогда адвокат Константин Трапаидзе, защищающий в суде Олега Кана, сообщил «Известиям», что надеется на оправдательный приговор в отношении своего подзащитного.

В феврале 2020 года Хабаровский краевой суд заочно арестовал Кана по подозрению в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке в октябре 2010 года. По данным следствия, в декабре 2019-го в отношении Кана вынесли постановление о привлечении в качестве обвиняемого и объявили его в федеральный розыск.

23 января 2020 года следствие ходатайствовало о заключении фигуранта под стражу заочно, но суд в удовлетворении ходатайства отказал. Следственный комитет РФ установил, что пособником Кана является Дмитрий Поляков, который в 2011 году был приговорен к лишению свободы. Кан и Пхиденко вместе занимались добычей краба.

В ФСБ России по Сахалинской области установили, что незаконный бизнес велся в регионе более 10 лет. Сам Кан сбежал из России в Японию после публикации в СМИ расследования о его нелегальном бизнесе. У него дома, у родственников и у людей из ближайшего окружения прошли обыски.

По данным Генпрокуратуры, Кан и другие сахалинские коммерсанты задолжали государству сотни миллиардов за незаконный вылов краба на Дальнем Востоке. Иск на 358,7 млрд рублей был подан к 31 компании и 29 физическим лицам. В январе этого года гособвинение запросило в суде для Кана 19 лет лишения свободы.