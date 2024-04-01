Один человек погиб в результате стрельбы в ресторане в США

В результате стрельбы в ресторане американского города Нэшвилл в штате Теннесси погиб один человек, еще четверо получили ранения. Об этом 31 марта сообщила газета New York Post.

«Один человек погиб и еще четверо были ранены, когда вооруженный мужчина открыл огонь в ресторане в Нэшвилле во время пасхального воскресного бранча», — говорится в публикации.

Как указало местное отделение полиции на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter), в настоящий момент причина стрельбы неизвестна.

«Следователи работают над выяснением мотива, который побудил стрелявшего открыть огонь во время воскресного бранча», — указали в ведомстве.

Отмечается, что стрельба произошла примерно в 15:00 по местному времени (23:00 мск). Подозреваемый скрылся с места преступления на автомобиле, ведутся его поиски.

Ранее, 17 марта, сообщалось, что два человека погибли и еще пятеро пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне.