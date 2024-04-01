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Российские волонтеры разработали уникальный подавитель дронов

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Фото: Элтех-юг
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Волонтерская компания «Элтех-Юг» изобрела новое средство подавления БПЛА для наших бойцов. Оно подавляет управление дроном и в зависимости от настроек заставляет либо приземлиться, либо попытаться вернуться или зависнуть, рассказал «Известиям» владелец компании «Элтех-Юг» Александр Камин.

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При воздействии на БПЛА системой подавления в течение 3–4 минут его батарея практически полностью разряжается. Также подавляется система передачи изображения.

«Разработка длилась полгода где-то. Это до того, как он стал таким, как сейчас. Ранее была обычная модель «Орнитолог-1», потом появился «Орнитолог-1М», сенсорный. Скоро еще «Орнитолог-2» будет. Такого же формата, как «Орнитолог-1», только для борьбы с дронами-камикадзе», — поделился Камин.

Сейчас в зоне боевых действий идет борьба между дронами и средствами БПЛА — грубо говоря, меча и щита, поэтому такие разработки необходимы, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

«Дроны постоянно развиваются, чтобы обходить средства РЭБ, которые, со своей стороны, тоже дорабатываются, закрывая лазейки. То есть это очень быстро развивающаяся сфера. И в данном случае это устройство как раз полезное по той причине, что чем больше конкуренция, чем больше разработок и прочего, тем более эффективные средства можно вычленить из этих готовых разработок», — объяснил он.

Надо волонтеров-техников формировать как общественную организацию, которая как раз будет также оказывать помощь армии, предложил политолог Александр Перенджиев.

Проект у компании некоммерческий, и поставляют систему подавления БПЛА они бойцам через волонтерские организации.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Прерванный подлет: волонтеры создали для военных новое средство подавления БПЛА

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