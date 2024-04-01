Порог беспошлинного ввоза товаров в РФ может снизиться в пять раз

Сегодня порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в РФ (в большинстве своем заказы из интернет-магазинов дружественных стран) может снизиться в пять раз —с €1000 до €200. С 1 апреля истекает срок действия временной нормы, установленной Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) на совершение таких операций: до апреля 2022 года она составляла €200, но затем временно была увеличена в пятикратном размере. Сегодня срок действия такого лимита истек, но никаких решений по поводу его продления принято не было, отмечают опрошенные «Известиями» участники рынка.

«Порог беспошлинного ввоза товаров позволяет потребителям из России покупать основные категории недорогой продукции для личного пользования и не допустить роста цен. Импорт из-за границы стабильно растет — покупатели чаще всего заказывают товары для дома, ремонта и авто, одежду и обувь, электронику. Снижение порога или отказ от его применения существенно снизят товарный ассортимент для покупателей из России», — опасаются в Wildberries.

Более того, из продажи могут пропасть товары, доступные к заказу только через каналы электронной торговли — маркетплейс выступает за сохранение порога беспошлинной торговли на прежнем уровне, отметили в компании.

При этом эксперты обращают внимание и на то, что снижение стоимости товаров, которые можно ввозить беспошлинно, может осложнить закупки фондов и организаций, оказывающих помощь участникам СВО.

Подход, при котором для всех устанавливается общий порог и всех «стригут под одну гребенку», действительно может привести к росту цен на товары, закупаемые для поддержки участников СВО за рубежом, и усложнению процедуры этих закупок, согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Для таких покупателей должны быть разработаны особые правила, полагает он.

«От людей, которые занимаются помощью нашим бойцам, я слышал, что у них есть опасения по поводу понижения беспошлинного ввоза в страну до €200. Им, скорее всего, придется разбивать заказы на большее количество людей или заказывать меньшими партиями. Многие люди сейчас лично закупают различные товары и приборы, в частности тепловизоры и приборы ночного видения, для наших солдат. Закупается также большое количество различных компонентов и комплектующих для беспилотников», — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

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Пороговое назначение: на кого повлияет снижение беспошлинной планки ввоза товаров