Демонтированный нацистский мемориал в Канаде может вернуться

Памятник первой украинской дивизии CC «Галичина» в канадском городе Оквилле в провинции Онтарио может быть возвращен на свое место по окончании реставрации, сообщили «Известиям» в посольстве России.

«В здешних пробандеровских кругах циркулирует новость о том, что кенотаф на реставрации и будет возвращен на свое место по окончании работ», — сказал «Известиям» посол РФ в Канаде Олег Степанов.

При этом российская сторона призывает Оттаву убрать бюст Романа Шухевича и нацистский мемориал на кладбище святого Михаила в Эдмонтоне.

«Рассчитываем, что у канадского политического класса хватит ума и смелости дать отпор почитателям нацистских мемориалов», — отметил дипломат.

Тем не менее эксперты считают, что ни одна серьезная политическая сила в Канаде не может позволить себе антиукраинские шаги, поскольку это может оттолкнуть большое количество канадцев украинского происхождения — потенциальных избирателей.

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Перетягивание Канады: демонтированный нацистский памятник может вернуться