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В Британии предупредили Украину об экзистенциальной угрозе

Telegraph: Украина этим летом столкнется с экзистенциальной угрозой от Евросоюза
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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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Украина летом 2024 года может столкнуться с экзистенциальной угрозой со стороны Европы. Об этом 30 марта сообщает британская газета The Telegraph.

Издание отмечает, что значительный и весьма влиятельный блок крайне правых партий намерен добиться «значительных результатов» на июньских выборах в Европейский парламент. Эти партии уже показали рекордные результаты в Португалии и Нидерландах, а также находятся в правительстве Венгрии, Финляндии и Италии.

Также газета указала, что у правых есть претензия на победу в региональных выборах в Австрии, Бельгии, Франции и Польше. Многие из представителей этих партий полагают, что «Европа больше не должна поставлять оружие и финансировать Украину».

Представители правых партий, отмечает издание, также высказывают позицию о необходимости сотрудничества с президентом России Владимиром Путиным, а также предлагают отменить санкции против РФ и обязать Украину вступить в переговорный процесс.

«У украинцев есть причины чувствовать себя невероятно встревоженными», — подчеркивает Telegraph.

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Ранее, 22 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на безрезультативность европейской поддержки Украины. Она отметила, что многомиллиардные кредиты Киева придется выплачивать простым гражданам. Среди прочего, дипломат выразила уверенность, что Украину не ждут в Евросоюзе, по ее словам, в альянсе украинцам прямо говорят, что их место не в Европе, а «на поле боя» против России.

Выборы в Европарламент будут проводиться 6–9 июня 2024 года, в последствии будет проведено обновление состава Еврокомиссии и назначение нового главы Евросовета. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» предположил, что большинство сохранят «христианские демократы, социал-демократы в различных их ипостасях», однако увеличится представленность партий, которые выступают с национальных позиций.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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