The New York Times узнала детали убийства угнавшего Ми-8 пилота

Угнавший в августе 2023 года вертолет Ми-8 для Украины пилот Максим Кузьминов был убит на парковке своего дома в Испании в феврале этого года. Об этом 31 марта сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, убийцы Кузьминова выстрелили в него шесть раз. Газета указывает, что 13 февраля около 16:20 Кузьминов заехал на парковку, поставил машину и направился к лифтам. Когда он проходил перед белой машиной марки Hyundai, из нее вышли двое мужчин и открыли стрельбу. Кузьминов попытался скрыться, но упал. Убийцы сели в машину и уехали в неизвестном направлении.

В ходе расследования на месте преступления были найдены гильзы от 9-миллиметровых патронов пистолета Макарова. Также были отсмотрены записи с камер видеонаблюдения на парковке, на которых видно двух мужчин в капюшонах. Уточняется, сразу после убийства Кузьминова они скрылись и сожгли свой автомобиль в нескольких километрах от места преступления.

Ранее, 22 февраля, газета El Periodico сообщила, что перебежчик Кузьминов въехал в Испанию по украинскому паспорту. При себе у него был документ на имя 33-летнего Игоря Шевченко, родившегося 15 сентября 1990 года. В графе «место рождения» указан Донецк. По информации El Pais, к смерти Кузьминова причастны два человека. Убийство расследуется в условиях строгой секретности, расследование ведет гражданская гвардия Испании.

При этом сосед найденного мертвым в Испании мужчины сообщил «Известиям», что перед смертью того были слышны пять выстрелов. Он отметил, что не смог опознать тело погибшего, поскольку район, в котором он проживает, состоит из пяти кварталов и здесь живет много иностранцев, включая русских и украинцев.

Владелец ресторана «Ла-Кала» Косина Фусьон в испанском муниципалитете Вильяхойоса, где нашли тело Кузьминова, 26 февраля рассказал, что там же был убит еще один русский. Он отметил, что в этом районе живут в основном выходцы с Украины и из России, и там иногда случаются драки. Комментируя смерть Кузьминова, он выразил мнение, что это было профессионально организованное убийство.

Отец перебежчика Кузьминова заявил 25 февраля, что ему больше жалко членов экипажа угнанного Ми-8, погибших от рук Вооруженных сил Украины (ВСУ), чем собственного сына. Мужчина также сравнил своего сына с Иудой и отметил, что предателей никто не уважает.