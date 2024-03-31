Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия передала требования по антитеррору к Украине через Минск
Мир
Эрдоган назвал условия для одобрения кандидатуры на должность генсека НАТО
Экономика
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
Спорт
Голевая передача Захаряна принесла победу «Реалу Сосьедад» в игре с «Алавесом»
Мир
В США назвали контрнаступление ВСУ крупнейшим разгромом в современной истории
Мир
МИД передал Украине требования об аресте и выдаче причастных к терактам в России
Мир
ВКС РФ уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс
Мир
Замгенсека ООН призвал к прекращению попыток вытеснить БАПОР из Газы
Мир
The Guardian узнала о намерении Израиля расформировать БАПОР
Общество
В Видном дольщики рассказали о задержке выдачи квартир почти на полгода
Мир
Вучич анонсировал усиление армии Сербии дронами и РСЗО
Общество
В России хотят ввести профстандарт для нутрициологов
Мир
Израиль утвердил оперативные планы по операции в Рафахе
Спорт
Итальянский теннисист Синнер выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами
Наука и техника
Крымский астроном Борисов открыл новый астероид
Экономика
Молодым семьям в России предложили давать беспроцентный заем на жилье

The New York Times узнала детали убийства угнавшего Ми-8 пилота

NYT описала хронологию убийства в Испании угнавшего Ми-8 на Украину Кузьминова
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Угнавший в августе 2023 года вертолет Ми-8 для Украины пилот Максим Кузьминов был убит на парковке своего дома в Испании в феврале этого года. Об этом 31 марта сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, убийцы Кузьминова выстрелили в него шесть раз. Газета указывает, что 13 февраля около 16:20 Кузьминов заехал на парковку, поставил машину и направился к лифтам. Когда он проходил перед белой машиной марки Hyundai, из нее вышли двое мужчин и открыли стрельбу. Кузьминов попытался скрыться, но упал. Убийцы сели в машину и уехали в неизвестном направлении.

В ходе расследования на месте преступления были найдены гильзы от 9-миллиметровых патронов пистолета Макарова. Также были отсмотрены записи с камер видеонаблюдения на парковке, на которых видно двух мужчин в капюшонах. Уточняется, сразу после убийства Кузьминова они скрылись и сожгли свой автомобиль в нескольких километрах от места преступления.

Ранее, 22 февраля, газета El Periodico сообщила, что перебежчик Кузьминов въехал в Испанию по украинскому паспорту. При себе у него был документ на имя 33-летнего Игоря Шевченко, родившегося 15 сентября 1990 года. В графе «место рождения» указан Донецк. По информации El Pais, к смерти Кузьминова причастны два человека. Убийство расследуется в условиях строгой секретности, расследование ведет гражданская гвардия Испании.

При этом сосед найденного мертвым в Испании мужчины сообщил «Известиям», что перед смертью того были слышны пять выстрелов. Он отметил, что не смог опознать тело погибшего, поскольку район, в котором он проживает, состоит из пяти кварталов и здесь живет много иностранцев, включая русских и украинцев.

Владелец ресторана «Ла-Кала» Косина Фусьон в испанском муниципалитете Вильяхойоса, где нашли тело Кузьминова, 26 февраля рассказал, что там же был убит еще один русский. Он отметил, что в этом районе живут в основном выходцы с Украины и из России, и там иногда случаются драки. Комментируя смерть Кузьминова, он выразил мнение, что это было профессионально организованное убийство.

Отец перебежчика Кузьминова заявил 25 февраля, что ему больше жалко членов экипажа угнанного Ми-8, погибших от рук Вооруженных сил Украины (ВСУ), чем собственного сына. Мужчина также сравнил своего сына с Иудой и отметил, что предателей никто не уважает.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024