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Голевая передача Захаряна принесла победу «Реалу Сосьедад» в игре с «Алавесом»

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Фото: REUTERS/Juan Medina
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Футбольный клуб «Реал Сосьедад» на выезде одолел ФК «Алавес» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча прошла в воскресенье, 31 марта, в Витории и закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 59-й минуте Хону Пачеко удалось оформить гол с передачи российского полузащитника Арсена Захаряна. На данный момент на счету спортсмена один гол и две голевые передачи за «Реал Сосьедад». Россиянин вышел на матч в стартовом составе, его заменили на 83-й минуте.

ФК «Реал Сосьедад» продолжил свою беспрерывную победную серию, увеличив ее до трех матчей подряд. Клуб набрал 49 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице чемпионата, в то время как ФК «Алавес» получил 32 очка и занял 13-ю позицию.

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Накануне, 30 марта, футболист сборной России Александр Головин сумел провести голевую передачу и помог ФК «Монако» победить на выезде клуб «Мец» в матче 27-го тура чемпионата Франции (Лига 1). Головин сделал голевой пас на Вандерсона на 16-й минуте. Встреча состоялась в субботу, 30 марта, в Меце и закончилась со счетом 5:2 в пользу «Монако».

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