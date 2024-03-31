С 1 апреля начнется сезон клубники

С 1 апреля в Московской области начнется сезон клубники. Первые ягоды привезут из Турции, а в мае они поспеют на юге России, сообщает телеканал «Известия». Клубнику, которую везут издалека, часто собирают недозрелой, чтобы она не испортилась при транспортировке. По мнению экспертов, российская клубника вкуснее, чем привозная. Для выращивания отечественной ягоды используется меньше удобрений. Оптимально употреблять не более 200–300 г клубники в день.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.