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Новый «летчик»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис — о предстоящем дебюте в НХЛ бывшего вратаря ЦСКА Ивана Федотова
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Самая скандальная история последних лет в российском хоккее завершилась максимально прозаично. ЦСКА расторг контракт с вратарем Иваном Федотовым, изначально подписанный до 1 мая 2025 года. Права на игрока в КХЛ остаются за армейским клубом. Федотов же теперь может спокойно приступить к исполнению своей давней мечты и попробовать свои силы в Северной Америке. Никаких препятствий на этом пути у него нет. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Личная драма находившегося на взлете вратаря, которого отправили на год служить в армию, включение административного ресурса ЦСКА, едва не переросший в острую фазу конфликт с ИИХФ, амбициозный и еще не отвергнутый план сделать КХЛ полностью независимой, отделив ее от ФХР, — это только самые резонансные темы, которые выросли из максимально запутанных взаимоотношений игрока и клуба.

Сейчас обе стороны вернулись к ситуации, которая была два года назад. Только есть один важный нюанс. И ЦСКА, и Федотову за это время стало гораздо хуже. Ни одного победителя в этой истории нет, а сама она из драмы переродилась в трагикомедию с элементами фарса. Достаточно вспомнить, как перед началом сезона первые лица армейского гранда в красках расписывали, чего ждут от Федотова. Он с этой ответственностью не справился. Его вина в посредственных результатах очевидна, но еще больший спрос должен быть с тех, кто заранее сделал из пропустившего год вратаря надежду и опору. Не он же сам отправился служить на Северный флот, растеряв за это время форму.

Этот сюжет еще раз показывает, насколько опрометчиво удовлетворять собственное тщеславие, чем, взвесив все риски, выбирать максимально безопасный и надежный путь. Менеджмент ЦСКА на протяжении нескольких лет демонстрировал в своих шагах мудрость, взвешенность и стратегическое мышление. Но потом смог подпортить себе репутацию.

Хотя, возможно, теперь там задумаются о том, что ими было сделано неправильно, чтобы не повторить собственных ошибок в будущем. Умение слушать другую сторону никогда не было признаком слабости. Желание избежать конфликтов — тем более.

Федотову же закрепиться в сильнейшей лиге мира будет непросто, учитывая его нынешнее состояние. Но в системе «Филадельфии» положение дел с вратарями далеко от идеального. На пресс-конференции генеральный менеджер клуба Даниэль Бриер заявил, что россиянин должен сразу присоединиться к команде, где в основном составе он на первых порах будет на подхвате у шведа Самюэля Эрссона. По словам Бриера, в «Филадельфии» отсмотрели почти все игры вратаря за ЦСКА. Сам менеджер считает, что тот великолепно провел вторую часть нынешнего сезона в КХЛ и особенно плей-офф. Клуб уже активно работает над продлением контракта с Федотовым. Действующее соглашение истекает летом. Это максимально откровенное признание того, что во «Флайерс» с Иваном крепко связывают свое будущее.

Теперь о ближайших целях. «Филадельфия» идет в зоне плей-офф, занимая седьмую строчку на Востоке, и, хотя имеет небольшой запас по очкам от ближайших конкурентов, не сможет себя спокойно чувствовать до последних дней регулярного чемпионата.

Вратарская линия команды по именам — едва ли не худшая в НХЛ. Ближе к концу января основной голкипер «Флайерс» Картер Харт был отстранен от игр. Он вместе с еще четырьмя бывшими партнерами по молодежной сборной Канады влип в скандальное судебное разбирательство по делу об изнасиловании летом 2018-го в канадском городе Лондон во время благотворительного турнира по гольфу. Вероятно, ему навсегда запретят выступать в НХЛ, даже если он избежит сурового наказания.

Эрссон попал в сложную ситуацию, когда ему пришлось взять на себя основную нагрузку. Хорошие матчи у шведа стали чередоваться с провальными. По разным показателям как привычной статистики (89,5% отраженных бросков и коэффициент надежности 2,73), так и продвинутой, он идет в пятом-шестом десятке среди всех вратарей лиги.

Но у главного тренера «Филадельфии» Джона Тортореллы достойных альтернатив нет.

Другой швед Феликс Сандстрем и американец Кэл Петерсен не блещут даже в АХЛ. К обоим вратарям применимо определение «сбитые летчики», что очень символично, учитывая название основной команды. Им давали шансы в НХЛ в нынешнем сезоне, и ничего хорошего из этой затеи не вышло.

Федотов за ЦСКА играл на среднем уровне, что бы ни утверждал Бриер, и на одном желании с ходу ворваться в НХЛ нельзя. Но сейчас ситуация для него сложилась максимально благоприятная. Свой шанс дебютировать русский вратарь наверняка получит в самое ближайшее время.

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса»
Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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