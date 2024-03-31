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Сальдо сообщил об уничтожении места дислокации СБУ в Херсонской области

Сальдо: российские военные уничтожили в пригороде Херсона место дислокации СБУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские войска уничтожили место дислокации Службы безопасности Украины (СБУ) в пригороде Херсона, сообщил 31 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В пригороде Херсона разбомблено здание, использовавшееся для дислокации террористической организации «СБУ», — написал он в Telegram-канале.

Также глава региона уточнил, что Вооруженные силы (ВС) РФ за неделю поразили позиции 35-й бригады украинской морской пехоты и нескольких бригад теробороны в районах сел Ивановка, Михайловка, Гавриловка, Тягинка.

«Наши бойцы успешно выкуривали украинских боевиков из подвалов в Крынках, поражали плавсредства противника на реке Днепр, срывая попытки ротации и подвоза военных грузов», — добавил он.

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Ранее в этот день представитель группировки «Запад» Евгений Половодов рассказал, что военнослужащие Западной группировки поразили более 350 объектов, в том числе пункты временной дислокации, взводные опорные пункты, артиллерийские позиции.

В начале недели, 25 марта, Сальдо сообщил об изменившейся тактике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что украинские боевики перешли к тактике террора, начав обстреливать гражданскую инфраструктуру на херсонском направлении. По его словам, они активно терроризируют гражданские автомобили беспилотниками, особенно над дорогами на Алешки и Каховку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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