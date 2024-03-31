ВС РФ уничтожили станцию спутниковой связи Starlink и до 30 боевиков ВСУ

Военнослужащие Западной группировки российских войск уничтожили до 30 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), два пункта управления БПЛА противника и станцию спутниковой связи Starlink. Об этом 31 марта сообщил представитель группировки «Запад» Евгений Половодов.

«Потери противника на купянском направлении составили до 30 военнослужащих, два пункта управления БПЛА и станция спутниковой связи Starlink», — приводит его слова «Интерфакс».

Половодов также отметил, что российские мотострелковые подразделения при поддержке авиации и артиллерии отразили пять контратак 95-й десантно-штурмовой бригады и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ вблизи населенных пунктов Терны и Червоная Диброва.

Также военнослужащие Западной группировки поразили более 350 объектов, в том числе пункты временной дислокации, взводные опорные пункты, артиллерийские позиции, скопления живой силы и техники украинской армии, добавил представитель.

Кроме того, ВСУ потеряли гаубицу «Гвоздика», минометный расчет, две радиолокационных станции (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее в этот же день в Минобороны РФ сообщили, что расчеты 152-мм гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили скопление пехоты ВСУ и полевой склад с боеприпасами на северском направлении.

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