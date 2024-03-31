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Гладков навестил в больнице пострадавших при атаках ВСУ жителей Белгородской области

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Фото: Global Look Press/stavregion.ru
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 31 марта навестил пострадавших при атаках украинских военных жителей региона и рассказал об их состоянии.

«Сегодня навестил пострадавших жителей, которым оказывают помощь в Белгородской областной клинической больнице. В настоящий момент в медучреждении получают лечение 13 раненых, пятеро из них находятся в реанимации, остальные — в отделениях», — написал он в своем Telegram-канале.

В частности, глава региона рассказал о пострадавших во время прилета в пожарную часть Головчино сотрудниках МЧС. Один из них находится в реанимации с осколочными ранениями груди и живота. Второй мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения и рвано-ушибленные раны разных частей тела, за ним ухаживает супруга.

Гладков также рассказал о жителе Новой Таволжанки, пострадавшем при сбросе взрывного устройства с беспилотника. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, контузия, резаные раны лица и обеих кистей.

Кроме того, по словам губернатора, врачи областной больницы оказывают помощь жительнице с переломом нижней челюсти и множественными ранами лица после обстрела Белгорода 29 марта, а также идущему на поправку мужчине со слепым осколочным ранением грудной клетки, травматической ампутацией правой ноги и другими ранениями.

«У большинства пациентов заметна положительная динамика, но и сами доктора отмечают: главное — позитивный настрой сохранять, тогда и силы прибавляются», — добавил Гладков.

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Ранее в этот же день в регионе при обстреле была ранена женщина. С места происшествия о случившемся рассказал корреспондент «Известий» Владислав Харченко. В результате обстрела произошло прямое попадание в дом. В этот момент там находились хозяйка и ее супруг. Женщина получила незначительные ранения, супруг не пострадал.

Позднее в субботу сообщалось о гибели мирной жительницы в селе Дунайка Грайворонского городского округа Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Женщина скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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