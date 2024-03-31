Ребенок утонул в бассейне фитнес-клуба в Казани

Семилетний мальчик утонул в бассейне фитнес-клуба в Казани, по факту его гибели возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье, 31 марта, сообщила прокуратура Татарстана в своем Telegram-канале.

Предварительно установлено, что мальчик скончался в фитнес-клубе в Советском районе города.

«По инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — указано в сообщении ведомства.

Расследование взято на контроль прокуратуры.

Ранее, 13 января, шестилетний мальчик утонул в бассейне термального курорта в Челябинске. Возбуждено уголовное дело по аналогичной статье. В прокуратуре региона ведут проверку по факту произошедшего.