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Врач рассказала о положительном влиянии смеха на здоровье

Гериатр Ткачева: смех укрепляет здоровье сердца и сосудов
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Фото: Global Look Press/Markus Obländer
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Смех оказывает положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы, помогает лучше запомнить информацию и продлевает жизнь, рассказала «Известиям» 1 апреля директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный периатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачева.

«У тех, кто чаще смеется, сердце и сосуды здоровее, а жизнь — дольше. По результатам исследований, у людей, которые смеются чаще одного раза в неделю, риск смерти и развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний ниже, чем у тех, кто смеется менее одного раза в месяц», — рассказала Ткачева.

Врач также отметила, что смех — это не просто эмоциональная реакция: он напрямую влияет на разнообразные процессы головного мозга, включая болевую и иммунную систему.

«Так, просмотр комедий повышает болевой порог, а значит, уменьшает интенсивность болевых ощущений. Это связано с выработкой во время смеха определенных нейромедиаторов (серотонин, эндорфин, дофамин, окситоцин), которые снижают выраженность боли, создают ощущение благополучия, вызывают чувство радости. Кроме того, смех стимулирует рост клеток иммунной системы, производящих антитела, что снижает восприимчивость к инфекционным заболеваниям», — объяснила она.

Кроме того, по словам специалиста, смех помогает лучше запоминать информацию. Это объясняется тем, что лимбическая система, которая отвечает за эмоциональную реакцию в виде смеха, находится в тесной связи с гиппокампом — участком головного мозга, где происходит формирование памяти, поэтому эмоционально окрашенная информация лучше запоминается.

«При смехе активизируется дыхание и усиливается кровообращение всех органов. Таким образом, смех можно использовать как часть общеукрепляющих упражнений, например у пациентов, которым тяжело дается обычная физическая нагрузка», — добавила Ткачева.

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