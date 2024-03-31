Чемпион России по скейт-кроссу погиб на соревнованиях в Петербурге

Чемпион России по скейт-кроссу Роман Богрец получил тяжелые травмы на соревнованиях 30 марта и скончался. Об этом 31 марта сообщила на своем сайте Федерация роллер-спорта России.

Спортсмену было 36 лет.

«Роман воспитал множество талантливых юных спортсменов в роллер-спорте по направлениям фрискейта и скейт-кросса. Сам много тренировался и выступал, являлся образцом для подражания для многих спортсменов», — уточнили в федерации.

Выступления спортсмена были быстрыми, эффектными и легкими, говорится в сообщении.

«К большому несчастью, 30 марта на соревнованиях по кроссу в Санкт-Петербурге Роман получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью. Горький исход этого несчастного случая стал неожиданностью и шоком для всех нас», — добавили в Федерации.

Федерация роллер-спорта России выразила глубокие соболезнования родным и близким спортсмена.