В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Ведущий европейский разработчик ракетных систем, немецкая компания MBDA приостановила выпуск крылатых ракет Taurus. Об этом 31 марта пишет журнал Spiegel со ссылкой на главу дочерней компании Томаса Готтшильда.
«Здесь, в Германии, мы можем работать намного лучше и быстрее», — сказал Готшильд, комментируя отсутствие заказов, что и стало причиной паузы в производстве ракет.
По его словам, прерывание работы предприятия стало вызовом для оборонной отрасли.
«В таких случаях наши поставщики, которыми часто являются малые и средние компании, прекращают производство»,— пояснил он.
Готшильд добавил, что оружейная промышленность нуждается в загрузке производства. Надо поддерживать цепочки поставок, контролировать испытания ракет и сохранять компетенции сотрудников.
Одновременно он отметил, что в ближайшие годы количество сотрудников на предприятиях MBDA будет увеличено.
В середине марта бундестаг не принял очередную резолюцию о передаче Taurus Киеву. Портал T-Online писал, что это может быть вызвано угрозой безопасности Германии. Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер на закрытом брифинге в правительстве ФРГ перечислил риски такой помощи Киеву, и они шокировали некоторых депутатов.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против передачи этих ракет Вооруженным силам Украины (ВСУ) еще 26 февраля по причине риска вовлечения Германии в украинский конфликт.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.