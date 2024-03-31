Ведущий европейский разработчик ракетных систем, немецкая компания MBDA приостановила выпуск крылатых ракет Taurus. Об этом 31 марта пишет журнал Spiegel со ссылкой на главу дочерней компании Томаса Готтшильда.

«Здесь, в Германии, мы можем работать намного лучше и быстрее», — сказал Готшильд, комментируя отсутствие заказов, что и стало причиной паузы в производстве ракет.

По его словам, прерывание работы предприятия стало вызовом для оборонной отрасли.

«В таких случаях наши поставщики, которыми часто являются малые и средние компании, прекращают производство»,— пояснил он.

Готшильд добавил, что оружейная промышленность нуждается в загрузке производства. Надо поддерживать цепочки поставок, контролировать испытания ракет и сохранять компетенции сотрудников.

Одновременно он отметил, что в ближайшие годы количество сотрудников на предприятиях MBDA будет увеличено.

В середине марта бундестаг не принял очередную резолюцию о передаче Taurus Киеву. Портал T-Online писал, что это может быть вызвано угрозой безопасности Германии. Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер на закрытом брифинге в правительстве ФРГ перечислил риски такой помощи Киеву, и они шокировали некоторых депутатов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против передачи этих ракет Вооруженным силам Украины (ВСУ) еще 26 февраля по причине риска вовлечения Германии в украинский конфликт.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.