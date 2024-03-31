Гол и ассистентский хет-трик Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Аризоной»

Хоккеисты клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде победили «Аризону Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу, 30 марта, на стадионе «Маллетт-Арена» в Темпе и завершилась в пользу гостей со счетом 5:8.

Российский нападающий Артемий Панарин, играющий за «Рейнджерс», набрал четыре очка, сделав гол и оформив ассистентский хет-трик. Также в команде победителей хет-триком отметился форвард Алексис Лафреньер, кроме того, по одной шайбе забросили защитники Зак Джонс и Райан Линдгрен, а также нападающие Крис Крайдер и Баркли Гудроу.

В составе «Аризоны» голами отметилась нападающие Матиас Маччелли, Клейтон Келлер, Ник Бьюгстад, Лоусон Круз и Логан Кули.

ХК «Рейнджерс» является лидером в таблице Восточной конференции НХЛ, команда набрала 104 очка в 74 матчах. «Аризона» занимает 13-ю строчку в Западной конференции с 67 очками в 74 играх.

Ранее, 27 марта, сообщалось, что российский нападающий американского ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал свою результативную серию, однако помог «столичным» одержать победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. На домашнем льду «Вашингтон» одержал победу над «Детройтом» со счетом 4:3 в овертайме. Уже в начале второй 20-минутки хозяева открыли счет. Победную шайбу забросил Дилан Строум.