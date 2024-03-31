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Мединский прокомментировал исключение обществознания из программы 6–8 классов
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Мединский прокомментировал исключение обществознания из программы 6–8 классов

Мединский: исключение обществознания из программы 6–8 классов не повлечет уменьшение объема знаний
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Предложение исключить обществознание из школьной программы 6–8-х классов не повлечет за собой сокращение знаний по этому предмету. Об этом 31 марта заявил ТАСС помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

По его словам, знание предмета по существу никуда не денется. В силу того, что обществознание — междисциплинарный предмет, информация распределится между учебными курсами: что-то перейдет в историю, что-то перейдет в другой класс. Программа сама вся остается, указал Мединский, но изучение станет более удобным для школьника и для учителя.

Он добавил, что не будет так, что в одном классе существенный перегруз, а в другое время, наоборот, слишком много общих знаний об обществознании. Мединский отметил, что всё это будет просто синхронизировано и приведено так, чтобы на всё хватало времени, спокойно и последовательно.

Помощник президента уточняет, что в школьной программе сейчас много похожих предметов, теперь же, согласно планам реформы образования в России, планируется перераспределение часов внутри программ обществознания, истории, региональной истории и курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

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Ранее, 17 марта, глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заверил, что предмет «Обществознание» остается в российских школах. В ответ на просьбу уточнить, с чем связано сокращение часов на изучение предмета, он подчеркнул, что урок никуда не уходит, а остается, о чем, по словам главы ведомства, ранее говорилось.

5 марта Министерство образования Московской области назвало самые популярные предметы по выбору для сдачи Основного государственного экзамена в 2024 году. Девятиклассники чаще всего выбирают обществознание.

Кроме того, 28 февраля, Рособрнадзор назвал самые популярные предметы ЕГЭ. В список вошли биология, информатика и обществознание.

До этого, 22 февраля, Минпросвещения РФ предложило увеличить число уроков истории для 5–8-х классов с двух до трех в неделю. Согласно предложению, общее число часов, рекомендованных для изучения истории, увеличится до 476, в 5–8-х классах по три часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9-м классе по два часа в неделю. Также на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов был опубликован разработанный Минпросвещения РФ проект приказа, которым предлагается исключить обществознание из программы 6-8-х классов.

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