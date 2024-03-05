Названы самые популярные предметы для сдачи ОГЭ в Подмосковье

Министерство образования Московской области назвало самые популярные предметы по выбору для сдачи Основного государственного экзамена в 2024 году. Девятиклассники чаще всего выбирают обществознание.

По словам вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной, которые приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня», этот предмет будут сдавать больше половины девятиклассников. Также в топ-3 вошли информатика и география.

Отмечается, что в этом году сильно вырос интерес учеников не только к информатике и географии, но также к биологии и иностранным языкам.

По данным ведомства, ОГЭ в этом году будут сдавать около 94 тыс. подмосковных школьников. Основной период начнется 21 мая с экзаменов по иностранным языкам.

Ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что в 2024 году в России запустят новый национальный проект — «Молодежь России». Новые меры будут направлены на поддержку учителей, в том числе молодых специалистов. Правительство в 2025 году должно отработать новую модель оплаты труда бюджетников в регионах. А уже с сентября этого года для всех советников директоров по воспитанию школ и колледжей введут федеральные выплаты в размере 5 тыс. рублей.