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Синоптики спрогнозировали до +17 градусов в Москве 31 марта
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Синоптики спрогнозировали до +17 градусов в Москве 31 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, без осадков — такая погода ожидает жителей столичного региона 31 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +15 до +17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7.

В Московской области днем прогнозируют от +13 до +18 градусов, ночью похолодает до +4.

Ожидается южный, юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 747–748 мм ртутного столба.

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Ранее, 30 марта, специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в конце следующей недели, с 4 по 7 апреля, в Москву могут вернуться заморозки.

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