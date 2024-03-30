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Зеленский анонсировал продолжение кадровых перестановок во власти

Зеленский: кадровые перестановки среди украинских чиновников продолжатся
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Handout
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Кадровая перезагрузка украинской администрации и других властных структур будет продолжаться, соответствующие решения уже подготовлены. Об этом 30 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Мы продолжаем перезагрузку государственных институций. На этой неделе произошло несколько замен. Это еще не всё. Не все решения, которые были подготовлены. Сегодня есть новые указы относительно советников. Каждому спасибо за работу. Мы делаем офис более функциональным», — заявил президент в обращении.

В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоpов указал, что кадровые перестановки в офисе Зеленского продиктованы «оптимизацией» штата. Аналогичных действий, отмечает пресс-секретарь, президент Зеленский «ожидает и от других органов власти».

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Ранее в этот день Зеленский уволил нескольких сотрудников своей администрации. Так, с поста первого помощника президента уволен Сергей Шефир, назначенный в мае 2019 года. До прихода в политику он вместе с Зеленским работал над телепроектами и считался его близким другом. Шефир — сооснователь студии «Квартал-95». Также он уволил еще трех внештатных советников, советника — уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины и уполномоченного президента по вопросам волонтерской деятельности.

26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины.

До этого, 4 февраля, Зеленский назвал необходимостью кадровое обновление управленческого аппарата страны, не только его военной составляющей. Он подчеркнул, что планируется замена не одного человека, «ряда государственных руководителей, не только в одном секторе, например, в армии». Зеленский добавил, что всему руководству Украины нужно «двигаться в одном направлении» и «нельзя унывать, опускать руки» и допускать, чтобы упаднические настроения превалировали.

В свою очередь, депутат Верховной рады, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, комментируя слова Зеленского, задался вопросом, кто руководит Украиной.

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