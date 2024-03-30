Несколько тысяч человек в Берлине вышли на акцию за мирные переговоры по Украине

В Берлине в субботу, 30 марта, несколько тысяч человек вышли на пасхальную демонстрацию за мирные переговоры по Украине, сообщил немецкий портал Zeit Online.

Демонстранты собрались на Карл-Маркс-аллее на востоке Берлина. Зарегистрировано 6 тыс. участников. Протест проходит под лозунгом «Боеспособность? Никогда больше».

Протестующие вышли с табличками с надписями: «Дружба с Россией – Вива Палестина», «Мир в России» и «Геноцид в секторе Газа».

Спикеры призвали к мирным переговорам по Украине. Так, модератор Берлинской мирной координации Ютта Кауш выступила с требованием прекратить конфликт.

«Как и украинский конфликт, ближневосточный конфликт также должен быть прекращен на основе переговоров», — сказала она.

Кроме того, на марше звучали призывы к выводу ядерного оружия из Германии, увеличению инвестиций в социальную защиту и здравоохранение, добавило немецкое радио rbb24.

Ранее, 28 марта, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Maerkische Allgemeine Zeitung рассказал, что на данный момент «ряд стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу».

Днем ранее, 27 марта, журналист немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильц написал, что конфликт на Украине может быть завершен уже в 2024 году. Обозреватель издания отметил, что военная и финансовая поддержка США Украины фактически заканчивается. Европейские страны не желают увеличивать финансирование украинской армии и поставлять ей более совершенное оружие, добавил он.

При этом президент РФ Владимир Путин 18 марта заявил, что Россия готова рассмотреть любые вопросы о прекращении огня на Украине, однако будет исходить из собственных интересов. Он отметил, что выступает за мирные переговоры, но только не потому, что у противника заканчиваются патроны.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.