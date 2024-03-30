На Камчатке почтили память погибших во время теракта в «Крокусе»

Акция «Свеча памяти» по погибшим при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» прошла в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает 30 марта корреспондент «Известий».

Мероприятие состоялось на территории Дворца молодежи. Участники акции зажгли свечи в память о жертвах теракта.

Девять дней назад в подмосковном Красногорске произошел террористический акт, унесший жизни 144 человек. По всей России дети и взрослые собираются возле памятных и стихийных мемориалов, чтобы почтить память погибших от трагедии. Люди возлагают цветы, детские игрушки, зажигают свечи и лампады.

30 марта акция «Журавлик мира и добра» в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» прошла у стихийного мемориала у концертного зала. В рамках акции воспитанники Центра развития и творчества детей и юношества «Гермес», учащиеся школы №1213 и участники программы «Московское долголетие» сделали более 2 тыс. бумажных журавлей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал.

27 марта сообщалось, что погибли 143 человека. 29 марта стало известно, что еще один из пострадавших, находившийся в крайне тяжелом состоянии, умер в больнице. Позднее Белоруссия сообщила о гибели своего гражданина в больнице после теракта.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

Арестованы девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.