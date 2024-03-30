Комета Понса–Брукса впервые за 71 год приблизилась к Земле

Периодическая комета Понса–Брукса вновь приблизилась к Земле спустя 71 год. Об этом 29 марта сообщил руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Российского географического общества Александр Иванов.

По его словам, в этом году на минимальном расстоянии от Земли Понса-Брукса пройдет 21 апреля. Однако в этот раз комета максимально сблизится с Солнцем, а значит не будет максимально яркой для наблюдения.

«Самым удачным временем наблюдения за кометой является период последних чисел марта – начала апреля», — сообщил ТАСС Иванов.

Жители России смогут увидеть комету во всех регионах, но лучше всего за ней наблюдать в районах без городского освещения: в горах, сельской местности, на побережье.

В свою очередь, доцент кафедры теоретической физики, кандидат физико-математических наук Уфимского университета науки и технологий Фарит Закирьянов в беседе с агентством отметил, что комету очень сложно увидеть невооруженным глазом, так как это тусклый объект. Однако, по его словам, жители юга России — Кавказа и Крыма — имеют больше возможностей понаблюдать за этим явлением.

25 марта жители Дальнего Востока заметили в небе яркое свечение и сняли пролет объекта на видео. В тот же день старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов уточнил, что уведенный объект не является кометой Понса-Брукса, как предполагали некоторые пользователи Сети.