МИД РФ отметил готовность Москвы и Бишкека противостоять терроризму

Россия и Киргизия готовы решительно совместно противостоять трансграничным угрозам, включая радикализм и терроризм. Об этом говорится 30 марта в сообщении на сайте МИД РФ по итогам прошедших 29 марта в Бишкеке консультаций, которые провел замглавы российского ведомства Александр Грушко с киргизским коллегой Айбеком Молдогазиевым.

«Подчеркнута исключительная прерогатива региональных сил в поддержании стабильности и безопасности в Центральной Азии, решимость совместно противостоять трансграничным угрозам, включая радикализм и терроризм, производство и незаконный оборот наркотических средств. Отмечена важность укрепления роли ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и взаимодействия в рамках этих объединений», — уточнили в МИДе.

Стороны обменялись мнениями о текущей обстановке в Центральной Азии и сопредельных регионах, обсудили ситуацию в Европе, затронули актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Также состоялась встреча Грушко с первым замглавы МИД Киргизской Республики Асеином Исаевым.

Дипломаты подтвердили настрой на продолжение диалога по вопросам региональной и европейской дипломатии.

Ранее, 23 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что борьба с терроризмом должна оставаться в фокусе всех здоровых сил международного сообщества после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле». Она выразила искреннюю признательность каждому, кто не остался безразличным перед лицом трагедии.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. 27 марта сообщалось, число погибших при теракте составляет 143 человека. 29 марта стало известно, что еще один пострадавший, находившийся в крайне тяжелом состоянии, умер в больнице. Также в Белоруссии сообщили о гибели гражданина республики в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту суд арестовал девятерых задержанных, в числе которых четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.