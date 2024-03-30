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Репатриация тела умершего после задержки рейса «Аэрофлота» займет до 10 дней

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Супруга Сергея Напалкова, умершего после задержки рейса «Аэрофлота» Бангкок – Красноярск, Надежда рассказала «Известиям» 30 марта, что не сможет похоронить мужа по православным обычаям, так как сроки репатриации тела составляют от недели до 10 дней.

«Быстро похоронить, как это положено по православным канонам, у меня не получится», — сообщила женщина.

Напалкова уточнила, что прилетит в РФ, как только подпишет все необходимые документы. В России у нее находятся мать и дочь.

По словам женщины, представитель компании «Аэрофлот» начал изучать счета, связанные с оплатой медицинских услуг, в день смерти супруга, 29 марта. Долг составляет около 5 млн рублей, уточнила Напалкова.

«Если бы они изначально вышли на меня и начали всё оплачивать, не было бы ничего. <…> Я думала, что справлюсь сама, но у меня не получилось ни достучаться до «Аэрофлота», ни найти общий язык со страховой компанией», — резюмировала женщина.

«Люди задыхались и падали в обморок...»
Что грозит «Аэрофлоту» за гибель пассажира, летевшего из Бангкока в Красноярск

26 марта самолет «Аэрофлота», следовавший из Бангкока в Красноярск, задержался в аэропорту вылета из-за технической неисправности. Во время ожидания супруг Напалковой впал в кому, 29 марта стало известно о смерти мужчины.

В тот же день Напалкова рассказала «Известиям», что врачи боролись за жизнь ее мужа трое суток. Женщина уточнила, что ее супругу стало плохо после того, как рейс задержали и пассажиры были вынуждены четыре часа находиться в закрытом салоне самолета.

В пресс-службе «Аэрофлота» тогда же сообщили «Известиям», что авиакомпания занялась урегулированием вопроса по оплате медицинских расходов пассажира.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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