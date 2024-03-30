Российский FPV-дрон уничтожил танк Leopard на донецком направлении, сообщил 30 марта командир взвода беспилотных летательных аппаратов подразделения Южной группировки войск с позывным Батайск.

По его словам, тяжелую военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские силы обнаружили во время облета позиций.

«Экстренно по команде был поднят расчет FPV, отработали. И так уничтожили», — цитирует его «РИА Новости».

По словам командира, его подразделение уже уничтожило не менее двух немецких танков. Западная техника ничем не отличается от любой другой, добавил Батайск.

Ранее, 29 марта, гендиректор предприятия-разработчика этих беспилотников «Центр комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин рассказал, что российские FPV-дроны «Джокер» в ходе спецоперации заставили сдаться в плен роту ВСУ.

О том, что в зоне спецоперации начали применять дрон «Джокер», взрывающийся при захвате противником, стало известно в тот же день. Этот беспилотник способен переносить на себе груз весом до 5 кг, развивать скорость до 100 км/ч, а без нагрузки — до 200 км/ч.

Ранее, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выйти на новый уровень оснащенности армии. Речь идет о поставках беспилотников, системах противовоздушной обороны (ПВО), а также о высокоточных средствах поражения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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