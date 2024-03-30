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Российский FPV-дрон уничтожил танк Leopard на донецком направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Российский FPV-дрон уничтожил танк Leopard на донецком направлении, сообщил 30 марта командир взвода беспилотных летательных аппаратов подразделения Южной группировки войск с позывным Батайск.

По его словам, тяжелую военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские силы обнаружили во время облета позиций.

«Экстренно по команде был поднят расчет FPV, отработали. И так уничтожили», — цитирует его «РИА Новости».

По словам командира, его подразделение уже уничтожило не менее двух немецких танков. Западная техника ничем не отличается от любой другой, добавил Батайск.

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Ранее, 29 марта, гендиректор предприятия-разработчика этих беспилотников «Центр комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин рассказал, что российские FPV-дроны «Джокер» в ходе спецоперации заставили сдаться в плен роту ВСУ.

О том, что в зоне спецоперации начали применять дрон «Джокер», взрывающийся при захвате противником, стало известно в тот же день. Этот беспилотник способен переносить на себе груз весом до 5 кг, развивать скорость до 100 км/ч, а без нагрузки — до 200 км/ч.

Ранее, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выйти на новый уровень оснащенности армии. Речь идет о поставках беспилотников, системах противовоздушной обороны (ПВО), а также о высокоточных средствах поражения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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