ВМС Индии провели операцию по освобождению захваченного пиратами судна

Фрегаты Военно-морских сил (ВМС) Индии Sumedha и Trishul перехватили и освободили захваченное пиратами иранское рыболовецкое судно Al-Kambar у берегов Сомали, сообщила 29 марта газета The Hindu со ссылкой на ВМС страны.

«По результатам операции с применением оперативно-тактических мер, которая шла более 12 часов в соответствии со стандартными оперативными процедурами по охране судоходства, пираты на борту захваченного судна были вынуждены сдаться. Экипаж, в состав которого входят 23 гражданина Пакистана, благополучно спасен», — сообщил представитель индийских ВМС.

Al-Kambar находился примерно в 90 морских милях (167 км) к юго-западу от Сокотры, когда его захватили девять вооруженных пиратов. По словам пресс-секретаря ВМС, в район инцидента были немедленно направлены два патрульных фрегата, участвующих в международной операции по осуществлению безопасности судоходства.

Среди прочего The Hindu уточняет, что в настоящее время в плену у сомалийских пиратов остается еще одно судно — грузовой корабль Al Abdullah, шедший под флагом Бангладеш. Он был захвачен, предположительно, 12 марта на пути из Мозамбика в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее, 13 марта, о захвате Al Abdullah также сообщила военно-морская миссия Европейского союза (ЕС) «Аталанта». По данным миссии, в заложники были взяты 23 члена экипажа.