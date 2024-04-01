Играть на апреле

Один из главных факторов, который влияет на рубль этой весной, — величина ключевой ставки. Банк России 22 марта провел очередное заседание, на котором, как и ожидалось, сохранил ее на уровне 16%. К снижению показателя регулятор может приступить после того, как убедится в устойчивом падении инфляции. Не исключено, что это произойдет во втором полугодии.

На мартовское заседание ЦБ рубль отреагировал нейтральной динамикой. Курс доллара 27 марта локально снижался до 91,8 рубля.

Поскольку Центробанк сейчас проводит жесткую монетарную политику и держит кредитные ставки на повышенном уровне, российским сырьевым компаниям для бюджетных выплат выгоднее не брать ссуды в банках, а продавать иностранную валюту за рубли. Это поддерживает нацвалюту.

В конце I квартала ей помогает и налоговый период. Обязательства в составе единого налогового платежа (ЕНП) необходимо исполнять не позднее 28-го числа. В состав ЕНП входит и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Экспортеры еще завершают расчеты с бюджетом по налогу на прибыль за прошлый год. А нефтегазовые компании к тому же уплачивают и квартальный налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД).

Судя по динамике курсов ключевых валют в конце марта, после завершения налогового периода рубль может опять ослабеть, и доллар вернется в зону сопротивления 93–93,5 рубля.

Кроме того, в середине недели также стало известно, что страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) обсуждают возможность снижения потолка цен на российскую нефть — сейчас он установлен на уровне $60 за баррель. Об этом на брифинге для иностранных журналистов заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт. Цель такой коалиции — лишить Россию доходов от продажи энергоносителей.

Напомним, в 2022–2023 годах РФ нарастила количество собственных танкеров для перевозки нефти. В ответ США в декабре 2023-го ужесточили контроль за соблюдением ценового потолка и ввели санкции в отношении танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти по цене выше лимита. В итоге российским нефтяным экспортерам стало гораздо сложнее работать на внешних рынках.

Также в марте поступали сообщения о массовой блокировке российской энергетической выручки со стороны даже дружественных Кремлю стран. При получении оплаты за нефть и нефтепродукты российским экспортерам приходится ждать денег несколько месяцев, поскольку банки в Китае, Турции и ОАЭ стали вести себя осторожнее, опасаясь вторичных санкций США.

Эти задержки выплат делают валютные поступления в Россию нестабильными, компании вынуждены прибегать к большему числу посредников, повышать комиссии. Всё это сокращает чистые доходы от экспорта.

Вскоре прежняя ценовая планка по российской нефти Urals может быть снижена вновь. Это спровоцирует новые проблемы со сбытом и расчетами. В итоге количество твердой валюты будет сокращаться, что, в свою очередь, приведет к ослаблению курса. Напомним, Минфин планирует достичь показателей бюджета на этот год при цене на нефть марки Urals $70,1 за баррель и курсе доллара США около 90,1 рубля.

Поскольку около 80% российского нефтяного экспорта приходится на Китай и Индию, значительных трудностей с поставками сырья в эти страны Россия избежит. Но всех проблем это не решит. В нынешнем году РФ председательствует в БРИКС, она будет активно лоббировать переход на альтернативные системы расчетов между странами-участниками. И, по всей видимости, эти перспективные расчеты (в частности, цифровые финансовые активы) — цель не на ближайший год.

В итоге сокращение поступления иностранных денег станет давить на курс. Наш прогноз по доллару до конца II квартала — торговля в диапазоне 91–95 рублей, по евро — 99–102 рубля, по юаню — 12,5–13 рублей.

Принимая во внимание потенциальное сокращение объемов экспорта РФ, постепенное снижение объема нетто-продаж твердой валюты на открытом рынке и вероятный переход Банка России к монетарному смягчению ближе к лету — уже во второй половине 2024 года мы ожидаем увидеть постепенное ослабление нацвалюты и возврат доллара, евро и юаня на те максимумы, которые они показывали в октябре 2023 года.

Автор — аналитик ФГ «Финам»

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