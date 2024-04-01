В России стартовала маркировка икры

С 1 апреля 2024 года в России стартовал первый этап маркировки икры лососевых и осетровых рыб. С этой даты все участники рынка должны быть зарегистрированы в «Честном знаке». На это правительство России отвело один месяц, до 30 апреля, затем, с 1 мая 2024 года, вся красная и черная икра будет подлежать обязательной маркировке, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) 1 апреля.

«Процесс внедрения маркировки был организован эффективно благодаря большому опыту, который мы уже имеем после внедрения системы в 16 товарных группах, а также сотрудничеству с отраслевыми объединениями. В ходе подготовки участников рынка был проведен 21 эксперимент, а также организован совместный с ВАРПЭ (Всероссийской ассоциацией рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. — Ред.) консультативно-обучающий вебинар для производителей красной икры», — рассказала руководитель управления безакцизной пищевой продукцией ЦРПТ Юлия Кузьмина.

По ее словам, в настоящее время в системе зарегистрированы более 15,6 тыс. участников оборота. Среди них 445 — производители, 78 — импортеры, 1160 — дистрибьюторы.

Эксперимент по маркировке икры длился почти год и завершился 31 марта 2024 года. Было протестировано нанесение кодов на все виды упаковки икры. Всего выпущено более 71 тыс. кодов маркировки.

Ранее, 14 марта, сообщалось, что Минпромторг разработал проект постановления об обязательной маркировке консервированной продукции. Согласно документу, планируется, что регистрация в информационной системе маркировки участников оборота отдельных видов консервированных продуктов начнется с 1 сентября 2024 года.