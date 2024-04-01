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В России стартовала маркировка икры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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С 1 апреля 2024 года в России стартовал первый этап маркировки икры лососевых и осетровых рыб. С этой даты все участники рынка должны быть зарегистрированы в «Честном знаке». На это правительство России отвело один месяц, до 30 апреля, затем, с 1 мая 2024 года, вся красная и черная икра будет подлежать обязательной маркировке, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) 1 апреля.

«Процесс внедрения маркировки был организован эффективно благодаря большому опыту, который мы уже имеем после внедрения системы в 16 товарных группах, а также сотрудничеству с отраслевыми объединениями. В ходе подготовки участников рынка был проведен 21 эксперимент, а также организован совместный с ВАРПЭ (Всероссийской ассоциацией рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. — Ред.) консультативно-обучающий вебинар для производителей красной икры», — рассказала руководитель управления безакцизной пищевой продукцией ЦРПТ Юлия Кузьмина.

По ее словам, в настоящее время в системе зарегистрированы более 15,6 тыс. участников оборота. Среди них 445 — производители, 78 — импортеры, 1160 — дистрибьюторы.

Эксперимент по маркировке икры длился почти год и завершился 31 марта 2024 года. Было протестировано нанесение кодов на все виды упаковки икры. Всего выпущено более 71 тыс. кодов маркировки.

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Ранее, 14 марта, сообщалось, что Минпромторг разработал проект постановления об обязательной маркировке консервированной продукции. Согласно документу, планируется, что регистрация в информационной системе маркировки участников оборота отдельных видов консервированных продуктов начнется с 1 сентября 2024 года.

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