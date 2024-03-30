Отправили лесом: Европа ищет утерянную из-за санкций древесину

Лишившись российской древесины из-за собственных санкций, Европа обратилась к другим рынкам. На подмогу пришли США и Турция — обе страны резко увеличили импорт в ЕС. Разумеется, эти закупки обходятся намного дороже, к тому же импорт хвойных пиломатериалов в Европе так и не смогли заменить. Для России потеря оказалась несущественна — европейский рынок с легкостью заменили на азиатский. Подробнее о последствиях «древесных» санкций для европейцев — в материале «Известий».

Сами отказались

Запрет на поставки древесины из России действует с июля 2022 года. В этом же списке и ряд продуктов деревообработки российского производства — фанера, древесные плиты, пеллеты.

Россия — обладатель пятой части всех мировых запасов леса, почти половина нашего экспорта шла в Европу. В 2021 году страны ЕС купили 4,4 млн куб. м пиломатериалов, а в 2022-м уже 1,76 млн куб. м. По итогам прошлого года в десятке крупнейших импортеров российских пиломатериалов вообще не осталось ни одной европейской страны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Евросоюз сделал ставку на других поставщиков, закупив в прошлом году древесины и продукции из нее на $11,4 млрд. Крупнейшим экспортером был Китай, при этом он снизил поставки с 2021 года на 1% — до $2,5 млрд. Второй стала Украина, сохранив продажи вблизи $1,5 млрд. США, которые в прошлом году были третьим основным экспортером древесины в ЕС, нарастили поставки за два года в 1,6 раза — до $1,3 млрд. А Турция, которая также входит в топ-10 основных европейских поставщиков, нарастила поставки сразу вдвое, до $440 млн.

Себе дороже

Несмотря на возросшую активность поставщиков, без российской древесины всё равно оказалось плохо. Во-первых, пиломатериалы теперь существенно дороже.

— В 2019–2021 годы, по данным ITC TradeMap, цены на древесину (анализируется код ТН ВЭД 44 в целом) из США и из Турции для Европейского союза были значительно выше российских цен: в среднем более чем на 80% для США и более чем в три раза для Турции. Если сравнивать цены США и Турции в 2022 году и за три квартала 2023 года с российской ценой, по которой продавалась российская древесина в 2021 году, то эта разница составляет около 27–34% для продукции из США и 2,8–3,3 раза для продукции из Турции, — рассказала Ксения Банникова, партнер Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ) по направлению аналитики рынков и внешнеэкономической деятельности.

Во-вторых, Европа не смогла заменить хвойный пиломатериал из России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

До вступления пятого пакета санкций экспорт сухого пиломатериала превышал 5 млн куб. м в год, сейчас этот объем пытаются заменить поставщики из Канады и США, но рецессия ЕС и слабый спрос не дают этого сделать. Основные поставщики, Швеция и Финляндия, снизили заготовку внутри ЕС, указывает Олег Фокин, директор по экспорту направления «Дерево» «Технониколь».

Кстати, последствия этих санкций Европа ощутила уже в прошлом году, когда отказ от российских закупок вызвал резкий дефицит сырья. А заградительная пошлина в 80% (введенная Россией в ответ) ударила по местной деревообрабатывающей промышленности. Из-за нехватки древесины европейские предприятия начали простаивать.

В июле 2023 года Брюссель потребовал от Москвы соблюдать правила ВТО и снизить экспортную пошлину с 80% до 15%, забыв о собственном запрете. Однако идти на уступки Москва оказалась не готова. К тому времени она уже взяла азиатский вектор: резко нарастила поставки пиломатериалов в Китай, страны СНГ и Турцию.

Сменила вектор

По данным «Рослесинфорга», крупнейшим импортером российских пиломатериалов в 2023 году остался Китай (13 млн куб. м). Доля стран Азии в структуре экспорта отечественных пиломатериалов достигла 98% (в 2021 — 76%). Второе место по поставкам занял Узбекистан.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Jean Marc Quinet

По данным организации, в десятку крупнейших импортеров пиломатериалов из России в 2023 году вошли в основном страны Азии: Азербайджан (516 тыс. куб. м), Таджикистан (482 тыс.), Киргизия (417 тыс.), Иран (392 тыс.), Южная Корея (340 тыс.), Япония (337 тыс.) и Гонконг (283 тыс.).

— Активнее всего в 2023 году Россия нарастила экспорт переработанной древесины в Турцию. Также выросли поставки в Киргизию, Корею, Египет, Казахстан, Гонконг и ОАЭ. Помимо этого, наблюдалось увеличение поставок досок и бруса в Ливан, Вьетнам, Афганистан, Грузию, Армению, Израиль, Тунис и Индию, — отмечает Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

По данным ITC Trade Map Россия в 2023 году существенно нарастила поставки древесины в такие страны, как Республика Корея (+43% в натуральном выражении к уровню 2022 года и более чем в два раза к уровню 2021 года); Турция (+32% и 4,5 раза соответственно); Грузия (+70% и 72% соответственно).

В целом экспорт пиломатериалов из РФ сократился 10% в 2023 году, до 20,7 млн куб. м. На это повлияло сокращение поставок в Европу. Однако, как подчеркивают эксперты, поставки будут восстанавливаться, для России крайне перспективен емкий азиатский рынок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Есть и другой момент, дело в том, что эти европейские поставки в основном были представлены продукцией лесной низкой степени обработки, что не очень хорошо, и, в общем, здесь есть у нас у самих желание улучшить структуру, сократить экспорт лесной продукции невысокой степени обработки и увеличить более высокой степени, — заключил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.