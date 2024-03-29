29 марта — Акция «Час Земли»: почему в этот день люди выключают свет

Ежегодно в конце марта по всему миру проходит масштабная экологическая акция «Час Земли». В этот день на 60 минут гасят подсветку на памятниках, муниципальных и исторических зданиях и других значимых объектах. «Известия» рассказывают, в чем суть этой акции и чем она известна.

Акция «Час Земли» 2025 — какого числа

«Час Земли» традиционно проводят в последнюю субботу марта. Таким образом, в 2025 году акция выпадает на 29 марта. Она начнется в 20:30 по местному времени во всех часовых поясах и продлится до 21:30.

Акция «Час Земли» в 2025 году — история

В 2004 году австралийское представительство Всемирного фонда природы (WWF, признан иноагентом в России, внесен в список нежелательных организаций в РФ) решило привлечь внимание общественности к проблемам климата и экологии. Для этого в организации решили создать мероприятие, которое сможет заинтересовать людей в сохранении окружающей среды.

На следующий год WWF представил акцию «Большой щелчок», участникам которой предлагалось на час выключить электричество в доме. Мероприятие состоялось в Сиднее, в нем приняли участие более 2,2 млн австралийцев и около 2,1 тыс. предприятий. В 2006 году название акции заменили на «Час Земли», чтобы сместить акцент с простого выключения света на то, какую пользу для экологии могут принести усилия каждого.

Вскоре к австралийскому «флешмобу» присоединились и другие государства. В 2008 году в темноту ненадолго погрузились более 400 городов в 35 странах. Тогда в США погасли прожекторы на мосту «Золотые ворота» и здании Эмпайер-стейт-билдинг. Власти Италии отключили подсветку Колизея, в Швеции без света остался Королевский дворец, а в Тайланде темнота окутала буддистский храм Ват-Арун.

К 2009 году в акции участвовали 74 страны, включая Россию. В Москве акцию запустил Юрий Лужков, занимавший тогда пост мэра столицы. Он выключил символический рубильник подсветки на значимых объектах города. Свет погас в зданиях мэрии, МГУ, президиума Российской академии наук, Киевского вокзала и в других точках столицы. Час в темноте провели и некоторые коммерческие компании.

В 2017 году число участников «Часа Земли» по всему миру составило 2 млрд человек. В России этот год был объявлен Годом экологии. Однако с 2023 года РФ отказалась от участия в акции на официальном уровне. Причиной для этого стало включение WWF в реестр иноагентов.

Суть акции «Час Земли»

Суть акции заключается в привлечении внимания людей по всему миру к экологическим проблемам, а также в повышении осведомленности о мерах борьбы с ними. На это указывает и логотип «Часа Земли» — число 60 и знак «плюс». Таким образом организаторы призывают заботиться о планете не один час в год, а всё время. В частности, мероприятие призывает к осознанному потреблению: сортировке мусора, отказу от большого количества пластика, снижению углеродного следа и т.д.

Тем не менее, многие специалисты в области экологии и энергетики критикуют акцию, указывая на то, что она не приносит пользы природе и даже вредит ей. Дело в том, что электросети эффективно функционируют только при стабильном потреблении энергии. Внезапные подъемы и спады создают лишнюю нагрузку и требуют дополнительных ресурсов для поддержания работы.

Противники акции также отмечают, что за час снизить потребление энергии невозможно, так как турбины на станциях за такой короткий срок не останавливаются. Продолжая работать вхолостую, они всё равно выделяют углекислый газ, но уже ничего не производят.

Традиции акции «Час Земли»

Ежегодно во время «Часа Земли» по всему миру выключают уличную подсветку на различных объектах, города-участники ненадолго погружаются в темноту в знак небезразличия к судьбе окружающей среды. При этом поучаствовать в акции могут и обычные люди. Для этого нужно на 60 минут выключить свет в доме или квартире.

Помимо этого, в день проведения акции проходят различные флешмобы, велозабеги, благотворительные встречи. Эксперты в области экологии проводят лекции о сохранении природы, а экоактивисты рассказывают о полезных привычках, которые помогут сократить вредное воздействие на окружающую среду.

Как помочь планете в 2025 году

Чтобы поддержать экологию и сохранить жизнь на Земле, необязательно выключать свет или отказываться от автомобиля. Существует несколько простых способов улучшить свое взаимодействие с окружающей средой.

В первую очередь следует сократить количество используемого пластика. Конечно, полностью исключить этот материал из повседневной жизни вряд ли получится, но можно начать с малого: заменить одноразовые пакеты на многоразовые сумки, повторно использовать бутылки и канистры из-под воды, брать на природу алюминиевую посуду вместо одноразовой и т.д.

По возможности стоит заняться и сортировкой мусора. Контейнеры для разных видов отходов стоят во многих дворах, особенно если речь идет о крупных городах. Также в супермаркетах и офисах можно найти специальные пункты приема батареек для безопасной утилизации.

Еще одна полезная привычка — экономия воды и электроэнергии. Для этого достаточно выключать свет в комнатах, в которых никого нет, пользоваться энергосберегающими лампочками, выдергивать зарядные устройства из розеток после использования и выключать воду во время чистки зубов. Эти простые шаги помогут сохранить не только природу, но и личный бюджет за счет сокращения коммунальных платежей.

Для уменьшения личного углеродного следа стоит чаще пользоваться общественным транспортом. Кроме того, в час пик автобус или трамвай зачастую оказываются более быстрыми и надежными средствами передвижения из-за пробок. Также можно улучшить благосостояние своего региона на субботниках и акциях по озеленению пространства.

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