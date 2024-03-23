24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом: история, тема, мероприятия

Ежегодно 24 марта в России и других странах отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом. В 2025 году он выпадает на понедельник. О том, какие мероприятия проводятся в этот день и как снизить риск возникновения заболевания, читайте в материале «Известий».

Всемирный день борьбы с туберкулезом в 2025 году — какого числа, история

Всемирный день борьбы с туберкулезом был учрежден в 1993 году. С инициативой выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в том же году признавшая заболевание глобальной проблемой.

Дата 24 марта была выбрана не случайно. В этот день в 1882 году немецкий ученый Роберт Кох смог выявить бактерию, вызывающую туберкулез. Микроорганизм был назван бациллой Коха в честь первооткрывателя. Уже в 1887 году появились первые тубдиспансеры, а в 1890 году удалось синтезировать туберкулин — вытяжку туберкулезных культур, обладающую профилактическими и лечебными свойствами. На ее основе была создана первая вакцина от этого заболевания.

С тех пор методы диагностики и лечения туберкулеза значительно улучшились. В России и большинстве регионов мира наблюдается стойкое снижение заболеваемости и летальных случаев. По данным ВОЗ, с 2000 года всеобщие усилия по борьбе с туберкулезом спасли жизни 75 млн человек. Тем не менее эта патология остается серьезной проблемой для международной системы здравоохранения, требующей комплексного подхода на разных уровнях.

Всемирный день борьбы с туберкулезом проводится для объединения усилий по ликвидации этого заболевания и повышения осведомленности людей о мерах профилактики и поддержания здоровья. Он также направлен на поддержку исследований в этой области и повышение доступности медицинской помощи для всех слоев населения.

Каждый год Всемирный день борьбы с туберкулезом посвящают какой-либо теме. В 2025 году связанные с ним мероприятия проходят под лозунгом «Да! Мы можем ликвидировать туберкулез! Обязательства, инвестиции, результаты!».

Мероприятия на Всемирный день борьбы с туберкулезом

Ежегодно 24 марта по всему миру проходят различные мероприятия, посвященные борьбе с туберкулезом. В России в этот день организуют бесплатные обследования, лекции для студентов медицинских вузов и колледжей, профилактические беседы с населением, семинары для практикующих врачей. В поликлиниках и медицинских центрах раздают образовательные буклеты о мерах профилактики. Научные издания публикуют статьи и инфографики о заболеваемости.

Всемирный день борьбы с туберкулезом 24 марта 2025 — меры профилактики

Туберкулез — это инфекционное заболевание, которое чаще всего поражает легкие, но может затронуть и другие органы (кости, суставы, лимфатическую систему, кожу, глаза, мочеполовые органы и т. д.). Без должного лечения болезнь довольно быстро прогрессирует и может привести к летальному исходу.

Бактерии, вызывающие туберкулез, распространяются несколькими путями: воздушно-капельным (от человека с активной формой заболевания при разговоре, чихании, кашле), воздушно-пылевым (при попадании в организм высохших частичек мокроты больного), контактно-бытовым (через предметы) и пищевым (при употреблении мяса, молока, яиц и других продуктов, полученных от зараженного животного).

При этом патогенные микроорганизмы отличаются чрезвычайной живучестью. Они устойчивы к резким перепадам температуры, воздействию спирта и кислот, в частицах пыли могут сохраняться до нескольких месяцев. Быстрее всего бактерии туберкулеза погибают при прямом воздействии солнечных лучей (15 минут) и во время кипячения (20–30 минут).

В группе риска по туберкулезу находятся маленькие дети, пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания, СПИД и ВИЧ-инфицированные, курящие, страдающие от алкогольной и наркотической зависимостей. Шансы заболеть возрастают, если человек живет в сыром, темном, плохо проветриваемом помещении или часто переохлаждается.

Основными методами профилактики туберкулеза на национальном уровне остаются вакцинация и ежегодные обследования. При отсутствии противопоказаний прививку БЦЖ делают в первые три-семь дней жизни ребенка. Ревакцинация проводится, когда ребенку исполняется семь и 14 лет.

Для контроля за распространением заболевания детям до 15 лет ежегодно делают диагностическую пробу Манту или диаскинтест. Это не прививки, а тесты, которые позволяют оценить уровень иммунитета ребенка к туберкулезу. Они безопасны и не могут привести к заболеванию.

Подросткам и взрослым рекомендуется раз в год проходить флюорографическое обследование легких, которое позволяет выявить туберкулез на ранних стадиях. В случае возникновения тревожных симптомов человека отправляют на дополнительную диагностику к врачу-фтизиатру.

Также существуют общие правила профилактики туберкулеза: соблюдение личной гигиены, регулярные проветривание и уборка в жилом помещении, правильное питание, соблюдение режима труда и отдыха, отказ от курения и других вредных привычек.

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