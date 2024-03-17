3 марта — начало Великого поста: традиции и смысл Чистого понедельника

С 3 марта православные верующие вступают в Великий пост — самый долгий и строгий период воздержания у христиан. Это время глубокого духовного очищения и единения с Богом, которое плавно подводит человека к празднованию Пасхи. О том, почему первый день поста называют Чистым понедельником и в чем смысл говения, читайте в материале «Известий».

Начало и конец Великого поста в 2025 году

Даты начала и окончания Великого поста меняются каждый год, так как зависят от времени празднования Пасхи. В 2025 году православные верующие будут говеть с 3 марта по 19 апреля, всего 48 дней.

Весь Великий пост можно условно разделить на два периода. Первый — Великая четыредесятница. Он установлен в память о пребывании Иисуса Христа в Иудейской пустыне. В течение 40 дней Сын Божий ходил по бесплодной земле без еды и воды. Под конец к нему явился дьявол, предлагая различные блага и славу в обмен на отказ от веры, но Спаситель не прислушался к его словам и обрел духовную силу.

Второй период Великого поста — Страстная седмица. Так называют последнюю неделю перед Пасхой. В эти дни пост особенно строгий, так как церковь вспоминает о предательстве Иуды и крестных страданиях Христа.

Традиции и смысл Чистого понедельника в 2025 году

Особой строгостью отличается и первая неделя Великого поста, которая называется «Торжество православия». В это время церковь празднует победу над иконоборческой ересью в IX веке нашей эры, восстановление традиции почитания святых образов и мощей. Таким образом провозглашается победа веры над всеми когда-либо существовавшими ложными учениями.

Открывает Великий пост Чистый понедельник. Свое название он получил за то, что «прокладывает» дорогу к Пасхе — самому светлому христианскому празднику. Существует мнение, что в этот день нужно обязательно прибраться в доме, выбросить все ненужные вещи и надеть чистую одежду. Однако священнослужители отмечают, что главный смысл этого дня не в уборке, а в стремлении очистить душу и помыслы от всего греховного.

В первую седмицу поста происходит погружение верующих в состояние молитвенного покаяния. Помогает в этом Канон Андрея Критского, который читается по частям с понедельника по четверг. Целиком он будет звучать на пятую неделю говения. В этом песнопении рассказывается об истории христианства и пути человека к Богу. На первой неделе поста воцерковленные люди стараются чаще посещать храмы, исповедаться и причащаться.

Чистый понедельник в 2025 году — как поститься

Великий пост — самый строгий период говения в православии. На протяжении 48 дней верующие отказываются от продуктов животного происхождения: мяса, яиц, молочных продуктов, рыбы. Также во все дни, кроме субботы и воскресенья, запрещено пить алкоголь. В выходные допускается употребление небольшого количества вина.

При этом основная цель говения не в физических ограничениях, а в духовной дисциплине, работе над собой, переосмыслении ценностей, отделении преходящего от вечного. Пищевые ограничения в данном случае выступают как инструмент и не могут заменить собой молитву, чтение Священного Писания, добрые дела и любовь к ближним. Поэтому поститься следует с учетом особенностей своего организма, чтобы сохранять силы на повседневные дела и духовную работу. Перед Великим постом рекомендуется проконсультироваться с врачом и духовником, чтобы составить сбалансированный план питания.

Также следует помнить, что говение не ограничивается «диетой». Как пояснил «Известиям» священник храма Святителя Петра митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко, Великий пост подразумевает духовное воздержание от всяких развлечений, игр, просмотра фильмов или видео в интернете, особенно если они не несут в себе ничего полезного для души. Вместо этого следует уделить внимание чтению Священного Писания и другой духовной литературы, помогать ближним и усердно работать.

По словам священнослужителя, человек, который много трудится в пост, заполняет свое время полезными делами, не позволяющими «сорнякам» расти и расцветать в его душе. При этом важно, чтобы работа не была направлена на утоление земных страстей и желаний.