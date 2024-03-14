Приметы и народные поверья на Прощеное воскресенье 2025

Седьмой день Масленицы, Прощеное воскресенье, является также последним днем перед Великим постом — важным периодом в жизни каждого верующего. Кроме того, вся Масленичная неделя посвящена проводам зимы и встрече весны. Неудивительно, что с Прощеным воскресеньем связано немало народных примет и поверий. «Известия» рассказывают, на что обращать внимание в последний день Масленицы.

Прощеное воскресенье 2025 — у кого просить прощения

В Прощеное воскресенье, согласно традиции, каждый человек должен просить прощения у своих близких, друзей, коллег, знакомых и всех тех, кто по какой-либо причине может быть обижен или задет. Это время, когда люди признают свои ошибки и негативные поступки, чтобы очиститься перед Великим постом.

Прощенное воскресенье также служит хорошей возможностью для восстановления нарушенных связей и восстановления добрых отношений. Если у вас конфликты или разногласия с кем-то, этот день предоставляет возможность расстаться с обидами и забыть о них, стремясь к примирению и согласию. Это время, когда люди поддерживают друг друга в раскаянии и примирении, благоприятно влияющем на отношения и духовное состояние.

Народные приметы на Прощеное воскресенье 2025

Прощеное воскресенье считается днем, предсказывающим будущие урожаи. Если в этот день птицы затихают и тучи закрывают солнце, то богатых всходов ждать не приходится. Но если птицы исполняют свои трели и небо ясное, то это сулит успешный год.

Также считается, что в последний день Масленицы можно предсказать погоду на будущую весну. Если день солнечный и безоблачный, то прогнозируется теплая и благоприятная весна. А если наблюдается пасмурное небо и сильная ветер, то грядущий сезон будет дождливым и прохладным.

В народе любят гадать на Прощеное воскресенье. Многие гадания связаны с огнем, например, на наблюдении за пламенем свечи или костра. Огненные всполохи могут считаться предвестниками будущих событий. Существуют и другие гадания — на соли, на картах, по форме испеченных блинов.

Ранее «Известия» собрали красивые стихи и поздравления в прозе своими словами на Прощеное воскресенье.