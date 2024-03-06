Суд в Коми вынес приговор по делу о похищении и убийстве предпринимателя
Верховный суд Республики Коми вынес приговор трем жителям Инты, обвиняемым в убийстве предпринимателя и хищении у него 1,7 млн рублей. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
Установлено, что в январе 2023 года обвиняемые проникли в квартиру 65-летнего предпринимателя из Бурятии, который занимался закупкой оленьих шкур. Угрожая пневматическим оружием, они забрали у него 1,5 млн рублей и три банковские карты.
После этого нападавшие связали мужчину и вывезли в гараж, где удерживали до момента снятия с банковских карт еще 150 тыс. рублей. В дальнейшем предпринимателя вывезли в город, задушили и спрятали его тело в снежной яме.
«Сторона обвинения представила убедительные доказательства виновности подсудимых, что позволило коллегии присяжных заседателей признать их не заслуживающими снисхождения и вынести обвинительный вердикт», — говорится в сообщении прокуратуры.
Мужчины признаны виновными в разбое (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ), похищении (п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), краже (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и убийстве (п. «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет, 16,5 года и 11,5 года с последующим ограничением свободы на срок от полутора до двух лет. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.
Также каждый из фигурантов должен выплатить штраф в доход государства в размере 250 тыс. рублей. В законную силу приговор пока не вступил.