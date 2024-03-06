Haval запустил в России завод по выпуску двигателей
Новый промышленный комплекс в Тульской области будет выпускать бензиновые моторы объемом 1,5 и 2,0 л. Производство будет осуществляться в режиме полного цикла, сообщает пресс-релиз Haval, поступивший в редакцию «Известий» 6 марта.
«Запуск нового завода по производству двигателей Haval является частью наших договоренностей в рамках специнвестконтракта. Важно, что новая линия обладает высокой степенью автоматизации и роботизации», — отметил на торжественной церемонии заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что новое предприятие входит в перечень приоритетных производств в рамках стратегии развития автомобильной промышленности России.
«Оно позволит оснащать машины, выпускаемые на заводе в «Узловой», двигателями собственного производства», — заявил Алексей Дюмин.
Строительство завода двигателей началось в ноябре 2020-го. Промышленный комплекс площадью 10 тыс. кв. м расположен на территории действующего завода полного цикла Haval в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. Новое предприятие позволило создать 300 дополнительных рабочих мест. Линия производства двигателей отличается высокой автоматизацией и позволяет дальнейшее расширение линейки моторов.
5 марта аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что Haval Jolion стал бестселлером российского авторынка в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) по итогам февраля 2024 года. В прошлом месяце тираж компактного кроссовера Jolion составил 5039 автомобилей, продажи увеличились в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.