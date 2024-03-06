Запорожский областной суд приговорил украинца к 10 годам колонии за шпионаж
Запорожский областной суд приговорил обвиняемого в шпионаже гражданина Украины Дмитрия Савина к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом в среду, 6 марта, сообщила Генеральная прокуратура РФ на своем сайте.
Подсудимый был признан виновным по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).
Суд установил, что с августа по декабрь 2022 года Савин собирал информацию о местах дислокации одного из подразделений Росгвардии на территории Запорожской области, которую передавал украинскому военнослужащему, действовавшему в интересах службы безопасности Украины.
«Таким образом, он передавал информацию, которая могла быть использована против Вооруженных Сил Российской Федерации», — уточняется в сообщении.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой Республики Крым.
1 марта сотрудники ФСБ задержали жителя Луганской Народной Республики (ЛНР), который передавал украинским спецслужбам сведения о Вооруженных силах РФ, в частности о местах дислокации личного состава и военной техники, задействованных в проведении спецоперации по защите Донбасса. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»)