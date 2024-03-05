В Луганске задержали финансировавшего националистический полк «Азов» украинца

В центре Луганска силовики задержали гражданина Украины, который оказывал финансовую поддержку националистическому батальону «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Об этом 5 марта сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России по Луганской Народной Республике (ЛНР).

По данным следствия, мужчина с февраля по ноябрь прошлого года не менее восьми раз переводил средства участникам организации с использованием мобильной платформы. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»).

Преступную деятельность фигуранта выявили сотрудники управления ФСБ России по ЛНР и Росгвардии.

«Следователь первого отдела по расследованию особо важных дел проводит с ним необходимые следственные действия и намерен ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее, 1 марта, сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР, который передавал украинским спецслужбам сведения о Вооруженных силах РФ, в частности о местах дислокации личного состава и военной техники, задействованных в проведении спецоперации по защите Донбасса. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»)