Власти Ирана получили разрешение суда конфисковать нефть с американского танкера
Суд в Иране разрешил конфискацию нефти c американского танкера Advantage Sweet, захваченного весной 2023 года в Оманском заливе. Об этом 6 марта сообщило иранское агентство Tasnim.
По информации журналистов, групповой иск против Соединенных Штатов подала группа иранцев, страдающих от буллезного эпидермолиза — редкого наследственного заболевания кожи. Причиной стало то, что после санкций Запада против Ирана некая шведская компания лишилась возможности продавать необходимые им лекарства и бинты.
После разбирательства суд выдал ордер на изъятие груза нефти, который перевозил танкер, указало агентство.
О захвате танкера Advantage Sweet, который следовал под флагом Маршалловых Островов в Оманском заливе, в конце апреля 2023 года сообщало центральное командование Военно-морских сил США на странице в соцсети X (бывш. Twitter). Как уточняло тогда же агентство Bloomberg, судно перевозило в США кувейтскую нефть и было зафрахтовано американской энергетической компанией Chevron.
Позже, 11 января, также сообщалось, что военно-морские силы Ирана по решению суда задержали другой американский нефтяной танкер, который следовал через Оманский залив. Иных подробностей не приводилось.