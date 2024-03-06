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Власти Ирана получили разрешение суда конфисковать нефть с американского танкера

Tasnim: Иран конфискует нефть с танкера США по иску пострадавших от санкций
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Фото: TASS/AP
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Суд в Иране разрешил конфискацию нефти c американского танкера Advantage Sweet, захваченного весной 2023 года в Оманском заливе. Об этом 6 марта сообщило иранское агентство Tasnim.

По информации журналистов, групповой иск против Соединенных Штатов подала группа иранцев, страдающих от буллезного эпидермолиза — редкого наследственного заболевания кожи. Причиной стало то, что после санкций Запада против Ирана некая шведская компания лишилась возможности продавать необходимые им лекарства и бинты.

После разбирательства суд выдал ордер на изъятие груза нефти, который перевозил танкер, указало агентство.

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О захвате танкера Advantage Sweet, который следовал под флагом Маршалловых Островов в Оманском заливе, в конце апреля 2023 года сообщало центральное командование Военно-морских сил США на странице в соцсети X (бывш. Twitter). Как уточняло тогда же агентство Bloomberg, судно перевозило в США кувейтскую нефть и было зафрахтовано американской энергетической компанией Chevron.

Позже, 11 января, также сообщалось, что военно-морские силы Ирана по решению суда задержали другой американский нефтяной танкер, который следовал через Оманский залив. Иных подробностей не приводилось.

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